«На свалках»: как Евросоюз избавляется от вакцины против COVID-19

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Politico: ЕС выбросил 215 млн доз вакцины от COVID-19 на сумму 4 млрд евро

«На свалках»: как Евросоюз избавляется от вакцины против COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey

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Тема:
Вакцина от COVID-19

Во сколько это обошлось европейским налогоплательщикам?

Страны Евросоюза избавляются от вакцин против COVID-19. Выброшены были уже как минимум 215 миллионов доз общей стоимостью четыре миллиарда евро, пишет издание Politico.

Уточняется, что речь идет о вакцинах, закупленных ЕС в период пандемии коронавируса двумя годами ранее. Тогда союз получил порядка 1,5 миллиарда доз препаратов, однако сейчас их часть находится «на свалках» в разных частях Европы.

В материале также отмечается, что ЕС пытался поставить излишки в другие страны, однако попытки не увенчались успехом из-за падения спроса на вакцины и проблем с логистикой.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение отменить режим ЧС в сфере здравоохранения, который был введен в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России представили новую версию «Спутника Лайт».

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