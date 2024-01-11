Один из создателей вакцины против COVID ушел из жизни в возрасте 82 лет

Он являлся отцом-основателем векторной платформы аденовируса человека.

Один из главных создателей вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник-V» Борис Савельевич Народицкий умер на 83-м году жизни. Об этом сообщили 5-tv.ru в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

О причинах и обстоятельствах смерти пока ничего неизвестно.

Борис Народицкий являлся отцом-основателем векторной платформы аденовируса человека. Она и легла в основу разработки вакцины. Сам ученый при жизни заявлял, что при создании препарата он и его коллеги прошли весь путь на Эболе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер народный артист СССР Юрий Соломин. Хотя его только недавно выписали из больницы. Актеру было 88 лет.