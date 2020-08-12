«Я знал, что он пьет»: Друг Ефремова рассказал о последних днях актера перед ДТП
В эфире программы на федеральном канале Иван Стебунов поделился деталями образа жизни товарища.
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Фото, видео: Instagram @stebunov_i
Близкий друг Михаила Ефремова и его коллега по цеху Иван Стебунов в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказал о последних днях актера перед смертельной аварией, которая произошла 8 июня. Иван признался, что актер пил четыре дня перед ДТП, сообщает сайт Teleprogramma.pro.
По словам Стебунова, состояние Михаила было «неровным». Последние дни они часто созванивались и встречались по рабочим и личным вопросам. Каждый день из четырех Ефремов употреблял алкоголь, признался Иван.
«Я знал, что он пьет. Причем не первый день. Второй день для него выпивать — это нормально. Еще через день он был уже в не самом нормальном состоянии», — сообщил друг и коллега в эфире программы.
Стебунов волновался за Ефремова, пытался что-то предпринять, планировал даже принудительно направить его на лечение.
«Он так и не остановился. Я понял, что пружина сжимается. Мы с женой поехали к нему домой. Я хотел положить его под капельницу. Позвонил его доктору, попросил что-нибудь сделать», — рассказал Иван.
Кроме того, актер попросил не забывать, насколько Ефремов хороший друг и человек. Также он заявил, что Михаил буквально его «второй ангел-хранитель» и он всегда будет на его стороне.
Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Накануне Михаила Ефремова привезли в Боткинскую больницу из Пресненского суда, где должно было состояться очередное заседание по делу о смертельной аварии. На слушании актеру стало плохо, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как, по мнению адвоката, болезнь Ефремова повлияет на его наказание.
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