Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова повлияет на его наказание
Александр Почуев объяснил, может ли здоровье актера, накануне потерявшего сознание, повлиять на избрание меры пресечения.
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров
Адвокат Александр Почуев рассказал, как здоровье актера Михаила Ефремова , который накануне потерял сознание и был госпитализирован, повлияет на судебный процесс и избрание меры пресечения. По словам юриста, тяжелое состоние звезды может как минимум затянуть дело, пишет «Вечерняя Москва»,
Увеличение срока рассмотрения дела обусловлено тем, что подсудимый не сможет посещать заседания. Также важно учитывать, что состояние — важный аргумент, учитывающийся при назначении наказания.
«Говорить о том, что это способ защиты, я бы, конечно, не стал, поскольку состояние Ефремова — очевидное следствие эмоционального и психологического напряжения, ставшего результатом травли. Я всегда был против обвинительных общественных вердиктов, выносимых до приговора, и теперь мы получили наглядную демонстрацию того, к чему это может привести», — считает собеседник «Вечерней Москвы».
Почуев полагает, что плохое состояние актера — следствие общественного резонанса вокруг громкого дела. Михаил Ефремов переживает последствия излишней публичности.
Сейчас актер находится в Боткинской больнице. Его поместили туда после очередного заседания по его делу в Пресненском суде. На слушание Ефремову стало плохо, его госпитализировали с подозрением на инсульт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, об отношении к резонансному делу друга актера Ивана Охлобыстина.
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