Восьмилетнего мальчика обнаружили мертвым в озере в Забайкалье

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Василий Заика
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Инцидент произошел утром 12 августа неподалеку от села Новая Заря в Ононском районе.

Восьмилетнего мальчика обнаружили мертвым в озере в Забайкалье

Фото: СК РФ

Тело пропавшего 8 августа восьмилетнего мальчика обнаружили в озере в Ононском районе Забайкалья. Как сообщает региональный Следственный комитет, инцидент произошел утром 12 августа неподалеку от села Новая Заря.

Отмечается, что по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело и инициирована масштабная поисковая операция. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Эксперты осмотрели тело погибшего. В рамках расследования допрошены обнаружившие труп волонтеры. Точные причины смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Центральный аппарат СК РФ направил в Забайкальский край сотрудников главного управления криминалистики. Перед экспертами стоит задача по оказанию помощи при назначении ряда исследований. Расследование обстоятельств гибели ребенка продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетнюю девочку убило током во дворе дома под Курганом.

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