Кому полагается прибавка к пенсии?

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, могут претендовать на повышенную пенсию. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Прибавка будет равняться сумме фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5686,25 рублей. Пенсионерам не нужно будет подавать никаких заявлений в ПФР. Начисления будут назначаться автоматически со следующего после даты рождения месяца.

Отмечается, что инвалиды первой группы уже получают фиксированную выплату в двойном размере.

Кроме того, 80-летние пенсионеры могут оформить компенсационную выплату «без подтверждения нуждаемости ухода» в размере 1200 рублей ежемесячно. Такую сумму будет получать человек, осуществляющий такой уход при условии, что он трудоспособен, не трудоустроен и не является получателем пенсии. При этом он необязательно должен проживать вместе с пенсионером или быть его родственником.

Ранее 5-tv.ru писал, что с августа этого года повышенная пенсия будет выплачиваться членам летных экипажей и работникам угольной промышленности.