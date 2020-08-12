«Больного изобразить несложно»: Лоза усомнился в правдивости инсульта Ефремова

Автор и исполнитель песен Юрий Лоза тоже решил высказаться об «инсульте, разбившем Ефремова». Композитор выразил мнение на своей страничке в Facebook.

«Больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актерских навыков», — написал Лоза.

Музыкант подметил, скоро можно будет проверить правдивость болезни участника громкого ДТП. Инсульт значительно искажает внешность, речи и память человека.

Тема здоровья — это очень серьезно, считает Лоза, но, если речь идет о Михаиле «нельзя быть абсолютно уверенным в том, живет ли он по-настоящему или играет роль».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что друг Ефремова рассказал о последних днях актера перед ДТП.