«Больного изобразить несложно»: Лоза усомнился в правдивости инсульта Ефремова
Композитор выразил свое мнение о резком ухудшении здоровья артиста перед судом.
Фото: www.globallookpress.com /Anton Belitsky
Автор и исполнитель песен Юрий Лоза тоже решил высказаться об «инсульте, разбившем Ефремова». Композитор выразил мнение на своей страничке в Facebook.
«Больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актерских навыков», — написал Лоза.
Музыкант подметил, скоро можно будет проверить правдивость болезни участника громкого ДТП. Инсульт значительно искажает внешность, речи и память человека.
Тема здоровья — это очень серьезно, считает Лоза, но, если речь идет о Михаиле «нельзя быть абсолютно уверенным в том, живет ли он по-настоящему или играет роль».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что друг Ефремова рассказал о последних днях актера перед ДТП.
- 12 авг
- Самочувствие Ефремова может помочь ему «вылежать» условный срок
- 12 авг
- У палаты Михаила Ефремова в реанимации дежурит охрана
- 12 авг
- «Я знал, что он пьет»: Друг Ефремова рассказал о последних днях актера перед ДТП
- 12 авг
- «Все экспертизы нам отказали»: Адвокат Ефремова заявил, что обратится к Путину
- 12 авг
- Адвокат Ефремова заявил о переносе заседания суда после недомогания актера
- 12 авг
- Участие Ефремова в заседании суда по делу о «пьяном» ДТП под вопросом
- 12 авг
- Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова повлияет на его наказание
- 12 авг
- «У него синдром Раскольникова»: Охлобыстин о парадоксе трагедии Ефремова
- 12 авг
- Михаил Ефремов на ночь останется в больнице после потери сознания
- 11 авг
- Инсульт у Михаила Ефремова не подтвердился
Читайте также
48%
0.09 85.96
0.04
Нашли ошибку?