Готовы ли россияне перейти на электронные паспорта?

Россияне пока не готовы переходить на электронные документы. Оформить цифровой паспорт хотят всего 16% наших соотечественников. Среди молодежи и обитателей столиц — доля любителей высоких технологий выше. А вот старшее поколение и жители сел идею виртуальных удостоверений личности совсем не подерживают.

Больше всего люди боятся, что личные сведения станут известны посторонним и даже будут использованы для совершения преступлений. В списке страхов также потеря данных, сбои в системе и невозможность предъявить паспорт без интернета.

Что касается других документов, в онлайн формат некоторые россияне не против перевести водительские права, СНИЛС, полисы ОМС и пррочие страховки, ИНН. Хотя большинство наших соотечественников вообще не задумывается о вопросах цифровизации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что персоналбные данные россиян защитят на законодательном уровне.