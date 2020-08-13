При каких условиях пенсионные накопления можно передать наследникам?

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Алина Потёмкина
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Любой человек может озаботиться этим вопросом заранее и подать заявление в Пенсионный фонд.

Фото, видео: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный

Кто и при каких условиях может получить пенсионные накопления умерших лиц, не успевших ими распорядиться при жизни, рассказали в саратовском отделении Пенсионного фонда России (ПФР).

Определить наследников пенсионных выплат может сам гражданин РФ, обратившись с заявлением в ПФР и указав в нем, кто и в какой доле получит деньги. В противном случае, все накопления распределяются между прямыми родственниками — первой и второй очереди.

Первыми на выплаты претендуют дети, супруг и родители. Во второй очереди стоят, при отсутствии первой, браться, сестры, бабушки, дедушки и внуки покойного.

Для получения средств родным покойного надо обратиться в ПФР в течение полугода с момента смерти. Если наследник упустит срок, за деньгами придется обращаться уже через суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому полагается прибавка к пенсии.

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