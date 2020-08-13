Видео: Неизвестный захватил заложника в Миланском соборе
По предварительным данным, злоумышленник вошел в религиозное учреждение с ножом.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
Фото, видео: EPA / MATTEO CORNER, 5-tv.ru
В Миланском соборе неизвестный захватил заложника. Видео с места происшествия опубликовала итальянская полиция. Предположительно, мигрант из Египта зашел в храм с ножом. Возле алтаря он напал на охранника.
Полицейские прибыли вовремя и вступили в переговоры со злоумышленником. В какой-то момент он отвлекся и тут же был схвачен. Сейчас нападавшего допрашивают. Мотивы предполагаемого преступника пока не известны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько заложников освобождены во французском Гавре. Вооруженный мужчина, ворвавшийся в финансовое учреждение, известен местной полиции, как психически неуравновешенный рецидивист, имеющий за плечами ряд уголовных преступлений.
Читайте также
88%
0.09 85.96
0.04
Нашли ошибку?