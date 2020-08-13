Видео: Неизвестный захватил заложника в Миланском соборе

В Миланском соборе неизвестный захватил заложника. Видео с места происшествия опубликовала итальянская полиция. Предположительно, мигрант из Египта зашел в храм с ножом. Возле алтаря он напал на охранника.

Полицейские прибыли вовремя и вступили в переговоры со злоумышленником. В какой-то момент он отвлекся и тут же был схвачен. Сейчас нападавшего допрашивают. Мотивы предполагаемого преступника пока не известны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько заложников освобождены во французском Гавре. Вооруженный мужчина, ворвавшийся в финансовое учреждение, известен местной полиции, как психически неуравновешенный рецидивист, имеющий за плечами ряд уголовных преступлений.