Похудела от переживаний: В Башкирии начался суд над «главной кассиршей страны»
Луиза Хайруллина, которую следствие обвиняет в краже 25 миллионов рублей, надеется на мягкий приговор.
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Фото, видео: ТАСС / Андрей Старостин, 5-tv.ru
В Башкирии состоялось первое судебное заседание по делу кассира банка, которая украла 25 миллионов рублей. Громкая история произошла в мае прошлого года.
По версии следствия, жительница города Салават Луиза Хайруллина в течение двух лет методично похищала деньги и передавала мужу. Тот оказался азартным игроком и тратил все, что ему приносила супруга.
В мае прошлого года женщина забрала больше 20 миллионов рублей и пропала. Вместе с ней исчезли муж и двое несовершеннолетних детей. Семью объявили в федеральный розыск. Через месяц их задержали в Казани. Расследование продолжалось около года и завершилось лишь месяц назад.
К слову, за это время женщина похудела на 13 килограммов и на первое заседание пришла с очаровательными кудряшками.
«Прическу я сделала сама. Просто заплела косички. А похудела килограммов на 13, наверное. Это все из-за переживаний. Конечно, я очень сильно сожалею о том, что совершила», — цитирует обвиняемую АиФ.
Также Луиза Хайруллина выразила надежду, что приговор будет мягким. Следующее заседание состоится 25 августа.
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