Похудела от переживаний: В Башкирии начался суд над «главной кассиршей страны»

В Башкирии состоялось первое судебное заседание по делу кассира банка, которая украла 25 миллионов рублей. Громкая история произошла в мае прошлого года.

По версии следствия, жительница города Салават Луиза Хайруллина в течение двух лет методично похищала деньги и передавала мужу. Тот оказался азартным игроком и тратил все, что ему приносила супруга.

В мае прошлого года женщина забрала больше 20 миллионов рублей и пропала. Вместе с ней исчезли муж и двое несовершеннолетних детей. Семью объявили в федеральный розыск. Через месяц их задержали в Казани. Расследование продолжалось около года и завершилось лишь месяц назад.

К слову, за это время женщина похудела на 13 килограммов и на первое заседание пришла с очаровательными кудряшками.

«Прическу я сделала сама. Просто заплела косички. А похудела килограммов на 13, наверное. Это все из-за переживаний. Конечно, я очень сильно сожалею о том, что совершила», — цитирует обвиняемую АиФ.

Также Луиза Хайруллина выразила надежду, что приговор будет мягким. Следующее заседание состоится 25 августа.