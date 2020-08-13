Похудела от переживаний: В Башкирии начался суд над «главной кассиршей страны»

Эфирная новость 48

Луиза Хайруллина, которую следствие обвиняет в краже 25 миллионов рублей, надеется на мягкий приговор.

Фото, видео: ТАСС / Андрей Старостин, 5-tv.ru

В Башкирии состоялось первое судебное заседание по делу кассира банка, которая украла 25 миллионов рублей. Громкая история произошла в мае прошлого года.

По версии следствия, жительница города Салават Луиза Хайруллина в течение двух лет методично похищала деньги и передавала мужу. Тот оказался азартным игроком и тратил все, что ему приносила супруга.

В мае прошлого года женщина забрала больше 20 миллионов рублей и пропала. Вместе с ней исчезли муж и двое несовершеннолетних детей. Семью объявили в федеральный розыск. Через месяц их задержали в Казани. Расследование продолжалось около года и завершилось лишь месяц назад.

К слову, за это время женщина похудела на 13 килограммов и на первое заседание пришла с очаровательными кудряшками.

«Прическу я сделала сама. Просто заплела косички. А похудела килограммов на 13, наверное. Это все из-за переживаний. Конечно, я очень сильно сожалею о том, что совершила», — цитирует обвиняемую АиФ.

Также Луиза Хайруллина выразила надежду, что приговор будет мягким. Следующее заседание состоится 25 августа.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
73.24
0.09 85.96
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:09
«Сердце на разрыв»: Бледанс показала фанатам слезливый момент прощания с сыном
14:00
Установлена связь между резус-фактором и повышенным риском заразиться COVID-19
13:52
В офис «Яндекса» в Минске ворвались вооруженные люди
13:49
Экс-супруг молодой пассии Сергея Жигунова объявил ей войну
13:43
«У нас есть вопросы» — дочь лежащей в коме Легкоступовой озвучила позицию семьи
13:40
«Злая утка!»: актер театра Ленком отреагировал на слухи об алкоголизме Захаровой

Сейчас читают

«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Список расширился: Еще одна страна возобновит авиасообщение с Россией
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок