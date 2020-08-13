В США рассмотрят вопрос введения санкций против Белоруссии

США не определились с вопросом введения санкций и приостановки поставок нефти в Белоруссию в связи в политической ситуацией в этой стране. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.

«Я уверен, что мы рассмотрим каждый из этих вопросов (о возможности введения санкций и приостановке поставок нефти — Прим. ред.), необходимо отметить критерии», — сообщил госсекретарь США.

При этом он подчеркнул, что для Вашингтона сейчас важнее добиться «хорошего результата» для народа Белоруссии, и это будет вне зависимости от применения санкций или решения по поставкам «черного золота». Он добавил, что в ближайшие дни США будут внимательно следить за тем, как развиваются события в республике.

«Эти вещи еще не определены», — заметил Помпео.

Ранее стало известно, что Майк Помпео подверг критике президентские выборы в Белоруссии. По его словам, их нельзя назвать справедливыми и свободными.

Уже четвертый день в Белоруссии идут акции протеста после подведения итогов выборов главы государства. Люди вышли на улицы с мирными демонстрациями в знак несогласия с итогами голосования. Согласно официальным данным ЦИК Белоруссии, победил Александр Лукашенко с результатом в 80% голосов. Митинги начали жестко разгонять, применяя к демонстрантам силу и оружие — резиновые пули, светошумовые гранаты и дубинки. Кроме того, в республике были задержаны и более суток потеряны из виду несколько российских журналистов. Ранее 5-tv.ru писал, что одному россиянину грозит до 15 лет тюрьмы по подозрению по делу о массовых беспорядках в Минске.