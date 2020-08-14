Певица Валерия планировала создать политическую партию под названием «Сильные женщины». Об этом в феврале 2020 года заявил ТАСС Иосиф Пригожин.

Спустя полгода Пригожин сообщил журналистам «Собеседника» актуальную информацию относительно политической карьеры Валерии.

«Это я предложил Валерии создать партию „Сильные женщины“. Можно было бы собрать вокруг себя сильных людей, возможно, пойти в Госдуму. Но, к сожалению, я не получил поддержки со стороны супруги и не стал дальше продвигать идею», — рассказал муж и продюсер певицы.

Пригожин объяснял идею создать партию тем, что Валерия — сильная личность, которая сама пережила акты домашнего насилия. Она могла бы помочь справиться с этой проблемой другим пострадавшими.

Планировалось, что первым шагом к созданию партии станет выпуск программы на YouTube-канале певицы под названием «Почему я?», где она раз в неделю будет встречаться с подвергшимися насилию женщинами.

Музыкальный продюсер также признался, что интересуется политикой куда больше своей супруги, «увлеченной исключительно музыкой». На этой почве в паре даже возникают разногласия. Валерия выступает категорически против того, чтобы политическую карьеру начинал ее супруг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожин рассказал, как похудел на пять килограммов.