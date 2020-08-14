Значительную часть времени любая хозяйка проводит на кухне, поэтому важно, чтобы пространство для готовки было организовано максимально удобно. О том, как навести порядок раз и навсегда и расположить вещи так, чтобы все необходимое было под рукой, рассказала профессиональный организатор пространств Мария Виноградова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Шаг первый — проанализировать

Для начала необходимо проанализировать свою кухню, исходя из метража комнаты. Немаловажным является и ваше передвижение по пространству: например, от холодильника к столу и от плиты к раковине. Только после того, как вы для себя ответите на эти вопросы, можно приступать к планированию помещения.

Шаг второй — зонировать

По словам эксперта, на кухне необходимо создать «рабочий треугольник» из трех зон — готовки, разделывания и хранения, которые не должны быть перемешаны между собой.

В зоне готовки необходимо оставить только то, что необходимо для кулинарии.

«Крупы, макароны, кастрюли, сковородки, половники, прихватки, то есть все то, что используется непосредственно для готовки», — подчеркнула Мария Виноградова.

Зона разделывания должна представлять собой полноценное рабочее место. Сюда хозяйка будет выкладывать продукты, овощи, мясо из мойки и разделывать, перед тем, как отправить на плиту или в духовку.

«Если вы только планируете заказывать кухню, оставьте между плитой и раковиной не менее 60 сантиметров», — посоветовала специалист.

Зона хранения должна содержать банки, жидкости, зимние закрутки, быстро портящиеся продукты, чай, кофе, сладости и т. п.

«И ни в коем случае никакой просрочки. Выкидывайте испортившиеся продукты вовремя», — рекомендовала Мария.

Шаг третий — определить цель

Перед тем, как перейти к следующим этапам, необходимо ответить на вопрос: зачем необходима перепланировка кухни? Важно определить, что для вас имеет первостепенное значение: быть готовым к спонтанному приходу гостей, чтобы не ударить в грязь лицом, легко поддерживать чистоту и экономить время или организовать удобный порядок, если в квартире присутствует ребенок.

Шаг четвертый — провести ревизию

Этот этап называется «расхламление» — необходимо избавиться от всего лишнего, что вы так усердно накапливали годами и не использовали. Чтобы сделать это просто и «безболезненно», организатор пространств рекомендует двигаться не по шкафам, а по категориям. Это значит, что необходимо перебрать сначала всю посуду, затем все крупы и так далее, а не каждый отдельный шкаф по очереди.

«Достаньте все и пересмотрите на предмет сколов, если она, например, вам не нравится или вы ее никогда не использовали и не планируете, а просто храните», — объяснила Виноградова.

Шаг пятый и последний — уборка

У каждого предмета должно быть свое место. Помимо хранении в шкафу, многие из них целесообразнее дополнительно класть в контейнер. Это поможет удобно расположить предметы внутри ящиков и поможет избежать долгого поиска необходимого продукта.

Лайфхаки для хранения круп, посуды и приборов

Кроме базовых советов по организации пространства специалист поделилась несколькими лайфхаками и показала, как хранится посуда, крупы и приборы на ее собственной кухне.

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