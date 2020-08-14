Медики просят расширить список сотрудников больниц, претендующих на выплаты из-за пандемии

«Российский Профсоюз медработников» просит президента расширить список сотрудников больниц и поликлиник, которые могут претендовать на выплаты в условиях пандемии. Среди водителей скорых, санитаров, лаборантов заболевших коронавирусом даже больше, чем среди врачей «красной зоны».

Основная нагрузка также ложится на плечи медсестер, буфетчиц, санитарочек, потому что они непосредственности находится с больным. Они первыми держат удар при встрече с пациентами.

В этом убедилась корреспондент Алиса Паршакова. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Рнее 5-tv.ru сообщал, что отрицательный резус-фактор может повысить риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны в Испании и Университета Кампинас в Бразилии, сообщают «Известия».