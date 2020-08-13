Глава «Интер РАО» рассказал Путину об успехах энергетического холдинга

Российский президент Владимир Путин встретился с директором ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком. В сферу деятельности «Интер РАО» входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов. На встрече обсуждались экономические показатели энергетического холдинга, а также расценки на электроэнергию в стране.

Так, Борис Ковальчук отметил, что электроэнергия гражданам России обходится в четыре раза дешевле, чем жителям Евросоюза. В среднем в России ресурс обходится в 57 долларов за мегаватт-час, а жителям Европы — 247 долларов.

Он также отметил, что стоимость энергии для малого и среднего бизнеса в России составляет 76 долларов, при том в странах Европы стоимость в два раза выше. Крупная же промышленность тратит на четверть меньше европейцев.

Глава государства во время беседы отметил высокие показатели холдинга по вводу в эксплуатацию новых мощностей. Хорошее состояние отрасли оценивают и специалисты.

«Интер РАО ЕЭС» у нас стала одной из крупнейших компаний в стране, четвертое место вы занимаете в России по выработке электроэнергии, четвертое место по выработке тепловой энергии, инжинирингом занимаетесь очень активно. С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше шести гигаватт мощности, это очень хорошие показатели», — заметил Владимир Путин.

Он также напомнил, что холдинг — единственный поставщик электроэнергии за границу. В свою очередь глава «Интер РАО» добавил, что компания является крупнейшей по капитализации российской электроэнергетической компанией.

«Наша стоимость превышает 600 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2014 году наша капитализация составляла всего 74 миллиарда рублей, а в марте текущего года, до начала всех экономических последствий, вызванных пандемией, стоимость на Московской бирже превышала 650 миллиардов. То есть за последние шесть лет капитализация группы увеличилась более чем в восемь раз», — заявил Борис Ковальчук.

Кроме того, он отметил, что «Интер РАО» работает в 15 странах мира, входит в число 15 крупнейших холдингов страны и представлен более чем в 30 регионах.

«Установленная мощность составляет 32 тысяч мегаватт, выработка электроэнергии — 133 миллиарда киловатт-часов, продажи на розничном рынке — порядка 200 миллиардов киловатт‑часов. В этом году мы показали максимальный результат по экспорту начиная с 2011 года — более 19 миллиардов киловатт-часов», — сообщил глава холдинга, добавив, что компания занимает первое место по объему розничного бизнеса и является единственным оператором по экспортным и импортным операциям.

Борис Ковальчук также сообщил главе государства, что доходы компании за десять лет выросли в 15 раз.

«Если этот показатель в 2009 году составлял 68 миллиардов рублей, то в 2019-м он достиг 1 триллиона 32 миллиарда. EBITDA вырос с 11 миллиардов до 141 миллиарда, то есть в 12,7 раза. Объем уплаченных налогов вырос с двух до 66 миллиардов ежегодно, то есть более чем в 30 раз. Для сравнения, в 2009 году мы показали убыток более 12 миллиардов рублей, а в 2019 м у нас прибыль 82 миллиарда рублей», — сообщил директор «Интер РАО».

Кроме того, по словам Ковальчука, за последние десять лет компания вложила в российскую генерацию 539 миллиардов рублей, введя большое количество мощностей.

«Если быть точным, 7300 мегаватт мощностей было построено в Российской Федерации. В результате удельный расход топлива на выработку киловатт часа снизился до 295 грамм. Это лучший показатель среди всех теплогенерирующих компаний России. Также в рамках программы модернизации в 2018 году мы взяли еще дополнительное обязательство на 6700 мегаватт, что составило порядка 40% от всего российского отбора», — отметил директор холдинга.

Говоря о новых проектах компании, глава «Интер РАО» рассказал о намерениях начать строительство генерации в Тульской области. Сообщил Ковальчук и о реализации проекта на 200–300 миллиардов по полному энергообеспечению Пайяхских нефтегазовых месторождений в Красноярском крае.

«Уже подписано предварительное соглашение, это проект «Восток Ойл» группы «Роснефть. Кроме того, в начале прошлого года было завершено строительство Прегольской станции мощностью 455 мегаватт, и в конце этого года будет завершена последняя из четырех электростанций — Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт», — заметил директор холдинга, пригласив президента осуществить торжественный пуск.

Комментируя состояние инжинирингового направления компании, глава «Интер РАО» рассказал о том, что с точки зрения стройки она имеет полный цикл строительства под ключ любого типа энергообъектов в стране и за ее пределами.

«Мы работаем в том числе на Кубе, работали в Венесуэле, в Эквадоре, в Бангладеш — есть и международный опыт. С точки зрения развития технологий у нас есть два проекта: совместно с „Роснано“ и „Ростехом“ мы реализуем проект доработки отечественной турбины ГТД 110, и второй проект — это наше совместное предприятие», — рассказал Борис Ковальчук.

Еще один проект — совместное предприятие с компанией General Electric в Ярославской области.

«С него турбины шли в Калининградскую область. Реализуем проект по полной локализации (производства — Прим.ред.) турбин мощностью 77 и 190 мегаватт», — пояснил директор компании.

Планируется также развивать розничные сервисы на базе сбытовых компаний.

Борис Ковальчук добавил, что за последние десять лет в холдинге производительность труда выросла примерно в четыре раза, сотрудники же в среднем получают около 80 тысяч рублей.