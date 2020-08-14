🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 августа, убывающая Луна в Близнецах порождает сомнения и мешает взаимопониманию. Тельцам следует проявлять осторожность, Ракам — поработать над гибкостью, а Львам — придерживаться правил.

♈ Овен

Вселенная хочет, чтобы вы нажали на паузу и пересмотрели свои приоритеты. То, к чему вы стремитесь сейчас, может не иметь такого большого значения, как вы думаете. Отойдите на некоторое расстояние, насладитесь простыми вещами, например, выпейте чашку чая в тишине или понаблюдайте за закатом. Ответы, которые вы ищете, придут к вам сами.

Космический совет: нажмите на паузу и насладитесь простыми вещами.

♉ Телец

Сегодня вам необходимо во всем проявлять осторожность. Но это не значит, что нужно заставить замолчать свой внутренний голос. Ваши личные проекты — прекрасное место для выражения своей уникальности.

Космический совет: играйте в безопасной зоне сегодня.

♊ Близнецы

Важная глава в вашей жизни только что завершилась, и вот-вот начнется новая. Прямо сейчас вы находитесь в том промежуточном месте, где старое еще не полностью ослабило свою хватку, а новое еще не обнаружило признаков жизни и это причиняет дискомфорт. Примите сейчас своей мантрой: «один день за раз».

Космический совет: дискомфорт учит вас тому, чему никогда не научит комфорт.

♋ Рак

Пора поработать над гибкостью, Рак. Если вы будете слишком жестко придерживаться правил, далеко не уедете. Отказавшись от ваших представлений о том, как все должно быть, вы расширите перспективу.

Космический совет: поработайте над гибкостью, расширьте перспективу.