В Петербурге почтят память Цоя в 30-ю годовщину со дня его гибели
В память о гениальном рок-музыканте в Северной столице разведут мосты под его песни.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov, 5-tv.ru
Дворцовый мост в Петербурге впервые в истории разведут под музыку Виктора Цоя. Это произойдет в ночь на 15 августа — в 30-ю годовщину гибели музыканта, которого в его родном городе помнят и любят.
С каждой строчкой он вписывал себя в историю русского рока, становясь кумиром для миллионов фанатов. Тех, что и сегодня идут в котельную, где Цой работал кочегаром. Осенью 86-го они устроились сюда практически вместе — Цой и Фирсов.
По ленинградским адресам Цоя прошелся корреспондент Максим Облендер. Подробнее об истории гениального рок-музыканта смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 30 лет назад. Музыкант потерял управление и столкнулся с автобусом. Он похоронен на Богословском кладбище в Петербурге.
Читайте также
71%
0.37 87.04
1.08
Нашли ошибку?