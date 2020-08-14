В Петербурге почтят память Цоя в 30-ю годовщину со дня его гибели

Дворцовый мост в Петербурге впервые в истории разведут под музыку Виктора Цоя. Это произойдет в ночь на 15 августа — в 30-ю годовщину гибели музыканта, которого в его родном городе помнят и любят.

С каждой строчкой он вписывал себя в историю русского рока, становясь кумиром для миллионов фанатов. Тех, что и сегодня идут в котельную, где Цой работал кочегаром. Осенью 86-го они устроились сюда практически вместе — Цой и Фирсов.

По ленинградским адресам Цоя прошелся корреспондент Максим Облендер. Подробнее об истории гениального рок-музыканта смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 30 лет назад. Музыкант потерял управление и столкнулся с автобусом. Он похоронен на Богословском кладбище в Петербурге.