Агата Муцениеце показала, как проводит время без Прилучного
Несколько дней назад актриса была вынуждена перебраться с детьми из дома в квартиру после громкой ссоры в прямом эфире.
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Агата Муцениеце, вынужденная несколько дней назад съехать вместе с детьми из дома Павла Прилучного, показала, как обживается на новом месте. Судя по кадрам, которые актриса опубликовала на своей странице в Instagram, она с сыном Тимофеем и дочкой Мией перебралась в квартиру, из окна которой открывается роскошный вид город. Агата продемонстрировала, что готовит детям пиццу.
Накануне, как рассказывал 5-tv.ru, Муцениеце сообщила подписчикам, что восстановила свой Instagram, к которому некоторое время не имела доступа, потому что, Прилучный, рассказала она, выбросил ее телефон. Супруги, которые находятся в состоянии бракоразводного процесса, поссорились во время сеанса прямого эфира. Агата пожаловалась после этого, что Павел избил ее и выгнал из дома с детьми.
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