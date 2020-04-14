Агата Муцениеце, вынужденная несколько дней назад съехать вместе с детьми из дома Павла Прилучного, показала, как обживается на новом месте. Судя по кадрам, которые актриса опубликовала на своей странице в Instagram, она с сыном Тимофеем и дочкой Мией перебралась в квартиру, из окна которой открывается роскошный вид город. Агата продемонстрировала, что готовит детям пиццу.

Instagram @agataagata

Накануне, как рассказывал 5-tv.ru, Муцениеце сообщила подписчикам, что восстановила свой Instagram, к которому некоторое время не имела доступа, потому что, Прилучный, рассказала она, выбросил ее телефон. Супруги, которые находятся в состоянии бракоразводного процесса, поссорились во время сеанса прямого эфира. Агата пожаловалась после этого, что Павел избил ее и выгнал из дома с детьми.