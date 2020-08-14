Очевидцы сообщили о горящем автобусе в Москве — видео
О пострадавших о погибших пока ничего не сообщается.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, ВКонтакте @msk_today
Автобус загорелся на Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы, сопроводив пост кадрами с места происшествия. На видео видно объятое пламенем транспортное средство, рядом с которым дежурят сотрудники МЧС, задействованные в ликвидации возгорания.
О пострадавших и погибших в результате ЧП данные не поступали. Информация о случившемся уточняется.
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