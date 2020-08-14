Автобус загорелся на Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы, сопроводив пост кадрами с места происшествия. На видео видно объятое пламенем транспортное средство, рядом с которым дежурят сотрудники МЧС, задействованные в ликвидации возгорания.

О пострадавших и погибших в результате ЧП данные не поступали. Информация о случившемся уточняется.