Очевидцы сообщили о горящем автобусе в Москве — видео

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 45

О пострадавших о погибших пока ничего не сообщается.

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, ВКонтакте @msk_today

Автобус загорелся на Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы, сопроводив пост кадрами с места происшествия. На видео видно объятое пламенем транспортное средство, рядом с которым дежурят сотрудники МЧС, задействованные в ликвидации возгорания.

О пострадавших и погибших в результате ЧП данные не поступали. Информация о случившемся уточняется.

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