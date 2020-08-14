Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Капрановой
Девочка страдает апластической анемией. Это серьезное заболевание, при котором любая инфекция может стать губительной.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стала шестилетняя Маша. У нее — апластическая анемия. Необходима срочная пересадка стволовых клеток. Но перед операцией нужно справиться с опасным вирусом. На это способен лишь препарат стоимостью один миллион рублей.
На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Подари жизнь» четыре миллиона 227 тысяч 98 рублей. Спасибо вам!
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