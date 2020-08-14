«Я тебя просто застрелю»: Светлана Лазарева ответила на слухи о разводе с мужем

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Андрей Чапыгин
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Певица расставила все точки над i в истории про расставание с Валерием Кузьминым.

«Я тебя просто застрелю»: Светлана Лазарева ответила на слухи о разводе с мужем

Фото: Instagram @svetlanalazareva62

Певица Светлана Лазарева прокомментировала недавние слухи о разводе со своим мужем, бизнесменом Валерием Кузьминым. Все карты она раскрыла в передаче Бориса Корчевникова.

По словам Лазаревой, информация о расставании очень ее удивила, так как в семье об этом не было и речи.

«Я, честно говоря, была в шоке от того интервью, которое на самом деле я не давала. Оно просто разлетелось по интернет-порталам, да еще с какими-то ужасными высказываниями, что я сама себя обеспечиваю, что мне Валера никогда ничего не давал. Я всегда говорила и говорю о том, что без Валеры, наверное, моя жизнь не была бы такой, какая она есть», — рассказала певица.

Она отметила однако, что ссора между супругами действительно была. Но Лазарева с Кузьминым живут «как все нормальные люди», так что конфликты рано или поздно случаются. И это не значит, что они теперь будут порознь.

«Я ему сказала как-то: «Знаешь, если ты кого-нибудь себе найдешь, я тебя просто застрелю! Пусть меня посадят, но я тебя никому не отдам!» — призналась Лазарева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Киркоров прокомментировал возможный развод Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

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