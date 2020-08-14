В России разработали компактный пистолет для МВД и Росгвардии

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Молодцова Анна
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Новое оружие предназначено для скрытного и оперативного применения.

В России разработали компактный пистолет для МВД и Росгвардии

Фото: rostec.ru

В России создали новый самозарядный компактный пистолет «Полоз», предназначенный для сотрудников МВД и Росгвардии. Об этом рассказали в ЦНИИ точного машиностроения Госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что такое оружие сотрудники ведомств могут носить скрытно и применять его оперативно.

«Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб», — приводит слова генерального директора института Альберта Бакова пресс-служба «Ростеха».

Прицельная дальность «Полоза» может достигать 50 метров, а сам он функционировать при температуре от минус 50 до плюс 50. Для стрельбы применяются патроны размера 9×19 миллиметров, в том числе с пулей со стальным сердечником. Магазин пистолета вмещает от 15 до 18 патронов, а ресурс оружия — не менее десяти  тысяч выстрелов.

Новинка будет представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт оценил риск перехвата российской торпеды «Судного дня».

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