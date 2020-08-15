Илья Авербух рассказал о старте нового сезона «Ледникового периода»

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Татьяна Меркер
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Фигурист признался, что возвращение проекта спустя четыре года перерыва является для него очень волнительным.

Илья Авербух рассказал о старте нового сезона «Ледникового периода»

Фото: Instagram @averbukhofficial

Фигурист и руководитель проекта «Ледниковый период» Илья Авербух раскрыл несколько секретов относительно нового сезона проекта, сообщает «Политэксперт».

Шоу в привычном формате на экраны выходит после четырехлетнего перерыва. И, по мнению Авербуха, возвращение носит некие ностальгические нотки.

Кроме того, новый сезон станет десятым, юбилейным, поэтому готовятся к нему особенно усердно.

«С большим волнением проводим сейчас тренировки. Хочу сказать, что все участники много работают. Все как в первый раз – ожидание публики, зрителей…», – поделился фигурист.

Авербух также отметил, что организаторам шоу удалось собрать интересный и яркий состав. Зрители обязательно найдут среди них своих любимчиков, которых будет любопытно увидеть в амплуа фигуристов. 

Напомним, что в новом сезоне шоу на льду будут выступать Ольга Бузова, Юлия Ковальчук, Влад Топалов, Татьяна Тотьмянина, Владимир Маркони и другие знаменитости. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Соколовский получил травму на съемках «Ледникового периода».

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