Полиция, следователи и саперы весь день работают в Петербурге на пересечении проспекта Луначарского и улицы Руднева. Причиной тому опасная находка — местный житель обнаружил труп мужчины со следами взрывного ранения. А накануне люди слышали взрыв, но, не увидев следов происшествия, беспокоить правоохранителей не стали. 5-tv.ru поговорил с очевидцами событий.

Звук, напоминающий взрыв, услышала минувшим вечером 13 августа местная жительница Ирина Ходюнова. И даже запомнила точное время — 23:27. Именно в этот момент подруга прислала ей фото в мессенджере, поэтому она обратила на эту деталь внимание.

«В 23:27 прозвучал сильный выстрел, вернее такой грохот такой, что все машины у нас в округе запиликали, сигнализация сработала. Я испугалась, выглянула в окно, думала, что пламя там будет, но ничего не было. А выходить я не стала», — рассказала женщина.

Аналогичную историю рассказала другая очевидица, Ирина Иванова. По ее словам, звук был похож на столкновение автомобилей или хлопок газа.

«Часов, наверное, в полдвенадцатого дома были, и взрыв произошел. Такой: „Ба-бах!“. То ли две машины столкнулись, то ли у кого-то газовый баллон полетел, бог его знает. Но взрыв хороший был. И где-то в этой стороне. И вот сегодня мы узнали, что человек умер», — заключила местная жительница.

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Странно, что тело мужчины не заметил никто из прохожих утром, обратила внимание еще одна свидетельница происшествия. Она гуляла по району с собакой, но ни сама не увидела труп, ни животное не учуяло. В этом ее слова расходятся с тем, что говорили другие свидетели происшествия — труп нашел собачник, а полиция и саперы провели на Луначарского почти весь день.

«Я гуляла в восемь часов утра — ничего не было. Так народу-то ходит! Из общежития. Неужели б они не вызвали (полицию — Прим. ред.)? Давно бы вызвали!» — поделилась женщина.

Не было оцепления и по словам ее подруги, которая проходила мимо в два часа дня. Зато взрыв был слышен накануне около полуночи.

«Такой взрыв, что я аж подскочила, и собака у меня тоже подскочила, залаяла. Машины забибикали», — добавила свидетельница.

По некоторым данным, погибшим оказался местный житель 52 лет. Якобы в минувший четверг он поссорился с супругой и покинул дом, высказав мысли суицидального характера. Сейчас обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранители.

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