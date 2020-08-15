Видео: водитель «Жигулей» наехал на детей-велосипедистов в Петербурге

Момент наезда «Жигулей на детей-велосипедистов в Петербурге попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло вечером 14 августа на набережной реки Фонтанка в Адмиралтейском районе.

На кадрах видно, как два мальчика едут на велосипеде по левой стороне проезжей части вдоль поребрика. В этот момент сзади на приличной скорости с правого ряда резко перестраивается «вазовская четверка». В ходе маневра водителю «Жигулей» с трудом удалось стабилизировать авто, которое левым передним крылом задело по касательной двухколесное транспортное средство.

15-летний и семилетний велосипедисты упали на дорогу, едва не попав под заднее колесо отечественной легковушки. На помощь пострадавшим бросился сам автолюбитель и подоспевшие очевидцы. В результате ДТП оба ребенка получили травмы средней тяжести. Автоинспекторы разбираются в произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страшное ДТП под Уфой унесло жизни трех человек.