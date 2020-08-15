Видео: водитель «Жигулей» наехал на детей-велосипедистов в Петербурге

|
Василий Заика
Эксклюзив 38

ДТП произошло вечером 14 августа в Адмиралтейском районе Северной столицы.

Фото, видео: ТАСС / Константин Кокошкин, 5-tv.ru

Момент наезда «Жигулей на детей-велосипедистов в Петербурге попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло вечером 14 августа на набережной реки Фонтанка в Адмиралтейском районе.

На кадрах видно, как два мальчика едут на велосипеде по левой стороне проезжей части вдоль поребрика. В этот момент сзади на приличной скорости с правого ряда резко перестраивается «вазовская четверка». В ходе маневра водителю «Жигулей» с трудом удалось стабилизировать авто, которое левым передним крылом задело по касательной двухколесное транспортное средство.

15-летний и семилетний велосипедисты упали на дорогу, едва не попав под заднее колесо отечественной легковушки. На помощь пострадавшим бросился сам автолюбитель и подоспевшие очевидцы. В результате ДТП оба ребенка получили травмы средней тяжести. Автоинспекторы разбираются в произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страшное ДТП под Уфой унесло жизни трех человек.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
Два человека сгорели при пожаре в частном доме в Подмосковье
0:45
Прямая трансляция развода Дворцового моста в Петербурге под музыку Виктора Цоя
0:31
Запрет на массовые мероприятия в российских школах продлен
0:21
Видео: водитель «Жигулей» наехал на детей-велосипедистов в Петербурге
0:10
Трамп отреагировал на создание в России вакцины от коронавируса
23:58
Актриса Наталья Рудова рассказала о своем идеальном мужчине

Сейчас читают

Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера
«Ты решил ее похоронить!» — мать Легкоступовой винит в смерти дочери ее мужа
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок