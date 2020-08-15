Видео: звезда «Ворониных» повторила сцену из фильма «Грязные танцы»

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Василий Заика
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Актриса Екатерина Волкова выложила в сеть ролик, снятый в стиле культовой картины.

Фото, видео: Instagram @volkovihome

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова на своей странице в Instagram разместила видео, на котором повторяет сцену из культового фильма Эмиля Ардолино «Грязные танцы».

На кадрах 38-летняя знаменитость повторяет движения героини Дженнифер Грей — невинной избалованной девушки по прозвищу Бэби. Актриса в топе и шортах танцует на мостках у водоема.

«Настроение „Малышка из Грязных танцев“. Врываемся в пятницу с правильным настроем», — написала Екатерина Волкова в посте.

Среди подписчиков исполнительницы роли Веры нашлось немало поклонников американской мелодрамы. Пользователи отметили, что Екатерина Волкова напомнила им о любимом фильме, неплохо скопировав танцевальные элементы.

«Обалденная задумка»

«Получилось очень круто!»

«Вы очень классно танцуете»

«Очень похоже! Один из любимых моих фильмов»

«Супер. Один в один», — выражают восторг юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Ворониных» похвасталась плоским животом после тренировки.

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