Видео: звезда «Ворониных» повторила сцену из фильма «Грязные танцы»
Актриса Екатерина Волкова выложила в сеть ролик, снятый в стиле культовой картины.
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Фото, видео: Instagram @volkovihome
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова на своей странице в Instagram разместила видео, на котором повторяет сцену из культового фильма Эмиля Ардолино «Грязные танцы».
На кадрах 38-летняя знаменитость повторяет движения героини Дженнифер Грей — невинной избалованной девушки по прозвищу Бэби. Актриса в топе и шортах танцует на мостках у водоема.
«Настроение „Малышка из Грязных танцев“. Врываемся в пятницу с правильным настроем», — написала Екатерина Волкова в посте.
Среди подписчиков исполнительницы роли Веры нашлось немало поклонников американской мелодрамы. Пользователи отметили, что Екатерина Волкова напомнила им о любимом фильме, неплохо скопировав танцевальные элементы.
«Обалденная задумка»
«Получилось очень круто!»
«Вы очень классно танцуете»
«Очень похоже! Один из любимых моих фильмов»
«Супер. Один в один», — выражают восторг юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Ворониных» похвасталась плоским животом после тренировки.
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