Цены на проживание в турецких отелях резко упали для россиян

Отдых на любимых россиянами турецких курортах стал доступнее. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Эксперты сравнили стоимость проживания в гостиницах с прошлым августом. Выяснилось, что в этом году отели снизили цены на 20-25%, что стало приятным сюрпризом для путешественников.

По прогнозам экспертов, до конца года на морском побережье в Турции отдохнут не менее полутора миллионов россиян. Их отели зачастую заманивают туристов более выгодными ценами, чем предлагают некоторые отечественные курорты. Ведь для Турции туризм — чуть ли не основная статья доходов государства.

На текущий момент для российских гостей открыли двери порядка 40% гостиниц. Рейсы в Турцию совершаются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее 5-tv сообщал, что ассоциация туроператоров России назвала самый доступный для отдыха южный регион России.