Цены на проживание в турецких отелях резко упали для россиян

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Софья Зуева
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Эксперты сравнили стоимость летнего отдыха на курортах в 2020 и 2019 годах.

Цены на проживание в турецких отелях резко упали для россиян

Фото: Zuma\TASS

Отдых на любимых россиянами турецких курортах стал доступнее. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Эксперты сравнили стоимость проживания в гостиницах с прошлым августом. Выяснилось, что в этом году отели снизили цены на 20-25%, что стало приятным сюрпризом для путешественников. 

По прогнозам экспертов, до конца года на морском побережье в Турции отдохнут не менее полутора миллионов россиян. Их отели зачастую заманивают туристов более выгодными ценами, чем предлагают некоторые отечественные курорты. Ведь для Турции туризм — чуть ли не основная статья доходов государства.

На текущий момент для российских гостей открыли двери порядка 40% гостиниц. Рейсы в Турцию совершаются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее 5-tv сообщал, что ассоциация туроператоров России назвала самый доступный для отдыха южный регион России.

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