Путин оценил вклад Екатерины Васильевой в отечественный кинематограф

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Анастасия Шадская
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Президент России отметил наличие особого таланта у всеми любимой актрисы и поздравил ее с 75-летним юбилеем.

Путин оценил вклад Екатерины Васильевой в отечественный кинематограф

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Актрисе Екатерине Васильевой исполнилось 75 лет. С личным праздником ее поздравил телеграммой российский президент Владимир Путин. Текст послания был размещен на сайте Kremlin.ru.

«Вы по праву снискали признание и искреннюю, непреходящую любовь зрителей как глубокая, разноплановая актриса, наделенная самобытным талантом и особой внутренней силой. Ваш творческий путь отмечен целым рядом ярких, запоминающихся работ», — говорится в тексте телеграммы.

kremlin.ru

Актриса Екатерина Васильева родилась в 1945 году в Москве. Она много лет служила в МХАТе, Театре «Современник», театре имени Ермоловой, а также сыграла десятки ролей в кино и сериалах. Всенародную любовь она заслужила сыграв Киру Шамаханскую в новогодней картине «Чародеи».

В ее жизни большую роль играет христианская вера. В 1990-е она даже оставила карьеру и стала казначеем при московском храме. Вернувшись в кино, перед каждыми съемками она получает разрешение у духовного отца. Единственный сын актрисы стал протоиереем. У нее есть восемь внуков — семеро от брака сына, а один — от его ранней связи с Еленой Кориковой.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин поздравил с 80-летием Вениамина Смехова.

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