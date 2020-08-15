Врач Ефремова испытывал препарат от коронавируса на актере
Медик, наблюдающий за здоровьем семьи актера, Борис Круглый лично разработал вакцину еще весной.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Актер Михаил Ефремов принимал участие в тестах неизвестного и еще не зарегистрированного лекарства от коронавируса. Об этом, а также о других подробностях его состояния, рассказал личный доктор семьи, кандидат медицинских наук Борис Круглый в интервью MK.RU.
По словам Круглого, еще весной актер начал принимать разработанный лично им препарат от вируса. Сейчас лекарство все еще находится на стадии регистрации, однако в законе есть лазейки, позволяющие его использование.
«Мой пациент был первым, кто весной принимал препарат от коронавируса, который я разработал и сейчас регистрирую. В соответствии с законом препараты, которые находятся на регистрации, могут использоваться по жизненным показаниям. А для Ефремова это жизненные показания — достаточно серьезные проблемы с дыхательной системой, не только с сосудами головного мозга», — рассказывает лечащий врач семьи.
Также Круглый раскрыл подробности состояния актера. Несколькими днями ранее Ефремова госпитализировали прямо из зала суда с подозрением на инсульт. По словам специалиста, угроза для жизни была действительно серьезной.
«Такой стресс. У него развивался инсульт. Мы бы плохо работали, если бы инсульт случился. Это скорее прединсульт. Тут все зависит от медицинской помощи, вовремя это предупредить. Скорая помощь консультировалась со мной», — рассказывает Круглый.
Многие связали этот инцидент с пристрастием актера к алкогольным напиткам. Однако доктор заметил, что Ефремов — не алкоголик, каким его называют последние месяцы. По его словам, он мог работать по девять месяцев и «не брать ни капли спиртного в рот». Также он опроверг и возможное употребление наркотиков. Дело в том, что актер принимал снотворные препараты, а найденные в крови следы как раз их.
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