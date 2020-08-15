Актер был госпитализирован 11 августа из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт.

Михаила Ефремова выписали из больницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Известного российского актера Михаила Ефремова выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова его адвоката Эльмана Пашаева. Заслуженный артист РФ был госпитализирован 11 августа из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт. Однако позже диагноз не подтвердился.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что причиной госпитализации Ефремова из Пресненского районного суда 11 августа стал стеноз сосудов (сужение сосудов головного мозга — Прим.ред.), который мог развиться, возможно, из-за алкоголизма.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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