Михаила Ефремова выписали из больницы
Актер был госпитализирован 11 августа из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Известного российского актера Михаила Ефремова выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова его адвоката Эльмана Пашаева. Заслуженный артист РФ был госпитализирован 11 августа из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт. Однако позже диагноз не подтвердился.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что причиной госпитализации Ефремова из Пресненского районного суда 11 августа стал стеноз сосудов (сужение сосудов головного мозга — Прим.ред.), который мог развиться, возможно, из-за алкоголизма.
Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
- 15 авг
- Добровинский прокомментировал подлинность протокола допроса Ефремова
- 15 авг
- Адвокат Ефремова просит суд разрешить артисту прогулки
- 15 авг
- «Как он может признать вину?» — Пашаев о протоколе допроса Ефремова
- 15 авг
- Суд назвал дату решения о проведении заседания по делу Ефремова
- 14 авг
- Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера
- 14 авг
- Адвокат Ефремова «потерял» своего подзащитного
- 14 авг
- Фото протокола, в котором Ефремов признает вину в смертельном ДТП
- 14 авг
- Адвокат Добровинский ответил на вопрос о симуляции Ефремова
- 14 авг
- Вся правда о госпитализации Михаила Ефремова
- 13 авг
- Стала известна причина госпитализации Михаила Ефремова из суда
Читайте также
64%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?