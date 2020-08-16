«Папа может!» — Рудковская оценила успехи Плющенко на льду
Супруга фигуриста иронично прокомментировала видео с тренировки спортсмена.
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Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial, @rudkovskayaofficial
Продюсер Димы Билана Яна Рудковская старается всегда поддерживать мужа и сына. Поэтому, когда фмгурист Евгений Плющенко поделился с подписчиками свежим видео из ледового дворца, знаменитость одной из первых оценила успехи спортсмена в комментариях.
«Папа может», — написала звезда.
Комментарий Рудковской стал ответом на подпись Евгения к собственной публикации. Олимпийский чемпион поделился видеозаписью с тренировки, написав:«Папа в деле».
Фолловеры были впечатлены отточенностью тулупов и прыжков фигуриста. Они принялись хвалить Плющенко в комментариях.
«Настоящий профессионал. Браво!»
«На льду круче, чем я на асфальте»;
«Евгений, вы в великолепной форме, успехов вам!», — восхищались подписчики.
Многие заявили, что на такую программу на льду можно смотреть бесконечно, а также посоветовали фигуристу беречь спину и забиться о здоровье.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в последнее время в федерации фигурного катания складывается печальная для Этери Тутберидзе тенденция. Тренерпотеряла трех звездных спортсменок: Александру Трусову, Алену Косторную и Веронику Жилину, которые перешли к Евгению Плющенко.
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