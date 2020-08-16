«Папа может!» — Рудковская оценила успехи Плющенко на льду

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Татьяна Меркер
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Супруга фигуриста иронично прокомментировала видео с тренировки спортсмена.

Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial, @rudkovskayaofficial

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская старается всегда поддерживать мужа и сына. Поэтому, когда фмгурист Евгений Плющенко поделился с подписчиками свежим видео из ледового дворца, знаменитость  одной из первых оценила успехи спортсмена в комментариях. 

«Папа может», — написала звезда. 

Instagram @plushenkoofficial

Комментарий Рудковской стал ответом на подпись Евгения к собственной публикации. Олимпийский чемпион поделился видеозаписью с тренировки, написав:«Папа в деле».

Фолловеры были впечатлены отточенностью тулупов и прыжков фигуриста. Они принялись хвалить Плющенко в комментариях.

«Настоящий профессионал. Браво!»

«На льду круче, чем я на асфальте»;

«Евгений, вы в великолепной форме, успехов вам!», — восхищались подписчики.

Многие заявили, что на такую программу на льду можно смотреть бесконечно, а также посоветовали фигуристу беречь спину и забиться о здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в последнее время в федерации фигурного катания складывается печальная для Этери Тутберидзе тенденция. Тренерпотеряла трех звездных спортсменок: Александру Трусову, Алену Косторную и Веронику Жилину, которые перешли к Евгению Плющенко.

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