Проклятая, но святая: ТОП-10 самых неожиданных фактов из жизни Мадонны

В воскресенье, 16 августа, свой 62-й день рождения отмечает американская поп-дива, режиссер, музыкальный продюсер, певица, танцовщица, а также детская писательница — Мадонна.

Для многих эта звезда — эталон красоты, обаяния, мудрости и женственности. Количество ее поклонников по всему миру исчисляется миллионами! В чем секрет ее грандиозного успеха? Безусловно, в отчаянном трудоголизме. Кажется, эта дама просто не может усидеть спокойно. Вся ее жизнь — бешеная энергия, безумство и всепоглощающая любовь к любимому детищу — сцене.

В честь дня рождения Мадонны 5-tv.ru публикует подборку самых неожиданных фактов о жизни этой великой женщины.

Истинное имя

Мадонна — не оригинальный псевдоним, а реальное имя королевы поп-сцены. Происходит оно от двух итальянских слов «mia» и «donna», что в переводе означает «моя госпожа». Полное имя певицы полностью совпадает с именем матери — Мадонна Луиза Чикконе. Именно поэтому в детстве будущую звезду частенько называли Нонни.

При этом у артистки есть и второе имя. Набожная мама совершила католический обряд миропомазания, когда дочери было 12 лет. Тогда ей дали имя Вероника.

Удовольствие в обмен на арест

Первое выступление будущей знаменитости состоялось еще в средней школе. Покрыв все тело флуоресцентной краской, юная Мадонна в кроп-топе и мини-шортах станцевала под The Who в католическом пансионате. За грандиозное шоу пришлось поплатиться свободой: рассерженный отец посадил дочурку на три месяца под домашний арест.

Такой близкий, но такой далекий

Будучи подростком Мадонна до беспамятства влюбилась в преподавателя в балетной школе. Разница в возрасте у артистки с танцовщиком Кристофером Флинном была аж 30 лет! Кроме того, мужчина не скрывал своих гомосексуальных наклонностей. Но звезда была непреклонна: как и в юные годы, так и по сей день она с обожанием говорит об этом человеке. Более того: певица не устает его благодарить за идею поехать и покорить Нью-Йорк.

Zuma\TASS

Настоящая трагедия

В свои 19 лет Мадонна пережила жесткое изнасилование. Трагедией обернулся банальный поход до таксофона: заприметив юную красавицу в будке, незнакомец пригласил ее домой под предлогом бесплатного звонка. Заявлять в полицию о случившемся артистка не стала.

Проклятая святая

Многие поклонники Мадонны помнят ее скандальный клип на композицию «Like A Prayer». В нем сексуальная артистка исполняет горячие танцы прямо на фоне горящих крестов. За такие «проделки» Ватикан и лично Папа Римский прокляли звезду. Но она на это, кажется, не в обиде.

Женщина-рекордсмен

Однажды Мадонна попала в Книгу рекордов Гиннесса: талантливой красотке присудили титул самой успешной женщины-певицы всех времен и народов. За 25-летнюю карьеру селебрити выпустила 64 хита.

Не только красивая, но и умная!

Да-да, многим это покажется странным, но певица Мадонна «обскакала» своих коллег по сцене и по уровню IQ. Пройдя соответствующее тестирование, артистка набрала 140 баллов, что намного больше чем средний показатель у большинства жителей Земли.

Zuma\TASS

Законодатель моды

По оценке экспертов, певица Мадонна внесла огромный вклад в развитие fashion- и beauty-индустрии. Так, к примеру, именно она открыла бренду M.A.C. дорогу в большое будущее. Артистке стоило лишь сняться в 80-х годах для журнала с макияжем, где использовалась помада оттенка Russian Red. После этого продажи компании резко возросли.

Сексуальная родинка

Родинка над верхней губой Мадонны была ее настоящей изюминкой. Поклонники отмечали, что именно эта кокетливая деталь делает артистку более притягательной. Однако вопреки мнению масс, в 90-х годах та самая родинка случайно… исчезла! Сама звезда до сих пор не рассказывает, что произошло. Способствовала тому операция или «изюминка» была бутафорская — фанаты гадают и сегодня.

Главный beauty-ритуал

Певица Мадонна, как настоящая женщина, периодически балует себя как красивыми подарочками, так и необычными процедурами. При этом, ее главной традицией, пронесенной через года, была и остается ванна с белыми вином… и базиликом!

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