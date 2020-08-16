Список пострадавших в страшном ДТП на трассе «Волга» в Подмосковье

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Анастасия Шадская
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Авария с участием LADA Largus произошла на 16-м километре трассы М7. Отечественный автомобиль буквально смяло.

Список пострадавших в страшном ДТП на трассе «Волга» в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com

Жуткое ДТП произошло на трассе М7 «Волга» в Московской области. Согласно последним данным, в аварии с автомобилем LADA Largus и машиной дорожных служб пострадало шесть человек, включая двоих детей. Один из пассажиров отечественного авто — уроженец республики Чувашия — погиб на месте.

5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказался предварительный список пострадавших:

  1. Надежда И., 1966 года рождения, Чувашия;
  2. Владимир О., 1989 года рождения, Московская область;
  3. Антон О., 1994 года рождения, Чувашия;
  4. ребенок, 2005 года рождения, Чувашия;
  5. ребенок, 2006 года рождения, Чувашия.

Также есть сведения о единственной жертве аварии.

  1. Александр А., 1988 года рождения, Чувашия.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал про жесткое ДТП с участием угнанной машины в Петербурге.

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