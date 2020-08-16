Список пострадавших в страшном ДТП на трассе «Волга» в Подмосковье
Авария с участием LADA Largus произошла на 16-м километре трассы М7. Отечественный автомобиль буквально смяло.
Фото: www.globallookpress.com
Жуткое ДТП произошло на трассе М7 «Волга» в Московской области. Согласно последним данным, в аварии с автомобилем LADA Largus и машиной дорожных служб пострадало шесть человек, включая двоих детей. Один из пассажиров отечественного авто — уроженец республики Чувашия — погиб на месте.
В распоряжении 5-tv.ru оказался предварительный список пострадавших:
- Надежда И., 1966 года рождения, Чувашия;
- Владимир О., 1989 года рождения, Московская область;
- Антон О., 1994 года рождения, Чувашия;
- ребенок, 2005 года рождения, Чувашия;
- ребенок, 2006 года рождения, Чувашия.
Также есть сведения о единственной жертве аварии.
- Александр А., 1988 года рождения, Чувашия.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее 5-tv.ru писал про жесткое ДТП с участием угнанной машины в Петербурге.
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