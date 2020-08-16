Список пострадавших в страшном ДТП на трассе «Волга» в Подмосковье

Жуткое ДТП произошло на трассе М7 «Волга» в Московской области. Согласно последним данным, в аварии с автомобилем LADA Largus и машиной дорожных служб пострадало шесть человек, включая двоих детей. Один из пассажиров отечественного авто — уроженец республики Чувашия — погиб на месте.

5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказался предварительный список пострадавших:

Надежда И., 1966 года рождения, Чувашия; Владимир О., 1989 года рождения, Московская область; Антон О., 1994 года рождения, Чувашия; ребенок, 2005 года рождения, Чувашия; ребенок, 2006 года рождения, Чувашия.

Также есть сведения о единственной жертве аварии.

Александр А., 1988 года рождения, Чувашия.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал про жесткое ДТП с участием угнанной машины в Петербурге.