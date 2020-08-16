«Ем, стараюсь»: Оксана Самойлова похвасталась складками на животе

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Светлана Александрова
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Жена рэпера Джигана ответила подписчикам, которые раскритиковали фотографию матери четверых детей, позирующей в купальнике.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Оксану Самойлову ни капли не смутила критика подписчиков, которые обратили внимание на складки на животе супруги рэпера Джигана и матери его четверых детей. Снимок появился в Instagram-аккаунте Самойловой, на нем она позирует в купальнике с мужем и старшей дочерью Ариелой. Напротив, знаменитость похвасталась, что хорошо питается.

Instagram @samoylovaoxana

«Девчата вчера обрадовались, что у меня есть складки. Да что уж там, я и сама рада. Ем, стараюсь», — написала Оксана.

Instagram @samoylovaoxana

На новых фотографиях блогер, так же в купальнике, но складок на животе уже не видно, зато слегка видны растяжки — четвертого ребенка она родила всего полгода назад. Фанаты звездной семьи восхищаются в комментариях, что модель не стесняется показать себя настоящей.

«Видимо, их больше ничего в жизни не радует».

«Для матери четырех вы шикарно выглядите!»

«Идеальные складки».️

«Всем бы такие «складки».

«Зато теперь мы точно знаем, что вы настоящая».

«Красивая и со складками, и без!» — пишут пользователи.

Ранее звездный диетолог и косметолог Марият Мухина в интервью 5-tv.ru назвала Самойлову «генетическим бриллиантом». По мнению врача, мгновенно восстанавливаться после родов Оксане помогает прекрасная наследственность.

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