«Ем, стараюсь»: Оксана Самойлова похвасталась складками на животе
Жена рэпера Джигана ответила подписчикам, которые раскритиковали фотографию матери четверых детей, позирующей в купальнике.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Оксану Самойлову ни капли не смутила критика подписчиков, которые обратили внимание на складки на животе супруги рэпера Джигана и матери его четверых детей. Снимок появился в Instagram-аккаунте Самойловой, на нем она позирует в купальнике с мужем и старшей дочерью Ариелой. Напротив, знаменитость похвасталась, что хорошо питается.
«Девчата вчера обрадовались, что у меня есть складки. Да что уж там, я и сама рада. Ем, стараюсь», — написала Оксана.
На новых фотографиях блогер, так же в купальнике, но складок на животе уже не видно, зато слегка видны растяжки — четвертого ребенка она родила всего полгода назад. Фанаты звездной семьи восхищаются в комментариях, что модель не стесняется показать себя настоящей.
«Видимо, их больше ничего в жизни не радует».
«Для матери четырех вы шикарно выглядите!»
«Идеальные складки».️
«Всем бы такие «складки».
«Зато теперь мы точно знаем, что вы настоящая».
«Красивая и со складками, и без!» — пишут пользователи.
Ранее звездный диетолог и косметолог Марият Мухина в интервью 5-tv.ru назвала Самойлову «генетическим бриллиантом». По мнению врача, мгновенно восстанавливаться после родов Оксане помогает прекрасная наследственность.
Читайте также
53%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?