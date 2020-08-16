В МВД рассказали о взрыве возле универмага в Минске

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Алиса Маркова
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По подозрению в содеянном были задержаны двое мужчин и женщина.

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Фото, видео: realt.onliner.by/; Официальный сайт МВД Республики Беларусь

Возле универмага «Беларусь» в Минске прогремел взрыв. Инцидент произошел накануне, 15 августа. Об этом сообщили в МВД страны. По подозрению в содеянном были задержаны двое мужчин и женщина.

«Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза», — заявили в ведомстве.

Пострадавший представитель правоохранительных органов был госпитализирован. Отмечается, что по факту произошедшего Следственный комитет страны даст соответствующую правовую оценку. Ранее об этом информации в белорусских СМИ не появлялось.

В милиции также отметили, что задержать компанию, устроившую взрыв, помогла очевидица, которая своими глазами видела инцидент. Она села в патрульную машину и вместе с сотрудниками правоохранительных органов ездила по району до тех пор, пока не опознала нарушителей. Компанию оперативно задержали. Пострадавший в этот момент милиционер был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что около 200 тысяч человек собралось в центре Минска на митинг оппозиции. В других городах Белоруссии акции протеста собирают по десять тысяч участников.

Митинги против итогов выборов президента Белоруссии проходят в республике уже неделю. Вначале они сопровождались стычками с милицией. В результате погибли два человека. Позже правоохранители стали идти навстречу протестующим и даже опускали щиты.

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