«Они сами детдомовские»: Соседка о семье, в которой отчим до полусмерти избил малышей

Жильцы московского дома, в котором проживал мужчина, задержанный по подозрению в зверском избиении годовалой девочки и ее трехлетнего брата, рассказали, что семья со стороны производила впечатление спокойной. По информации соседки, женщина и ее муж — бывшие воспитанники детдома. Никаких шумных компаний у них не видели, только раз гостил какой-то мужчина. Супругу задержанного видели гуляющей с новорожденным возле дома, но вообще и она, и ее старшие дети, появлялись на улице редко. Главу семейства только раз соседка видела пьяным.

«Пьяный он или плохо ему с сердцем, он лежал вот здесь на лестничной клетке. Мы вызвали полицию, полиция уже разбиралась. Что там с ним было — я не знаю… Никому совершенно он не угрожал. И вообще мы их не видели по подъезду. Мы утром ушли на работу, вечером пришли с работы, не видели ни их, ни детей», — сказала жительница дома.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, годовалая девочка находится в больнице с переломом черепа. У ее трехлетнего брата обнаружены множественные гематомы. По версии следователей, малышей избил отчим, когда его жена не вернулась домой в обещанное время. Собственного ребенка, которому всего несколько месяцев от роду, мужчина не тронул. Жена тоже подверглась избиению, когда пришла домой. Известно, что 21-летний задержанный ранее уже был судим за кражу и за угрозу убийством.