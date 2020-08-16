«Они сами детдомовские»: Соседка о семье, в которой отчим до полусмерти избил малышей
Годовалая девочка находится в больнице с проломленной головой, у ее трехлетнего брата тоже обнаружены телесные повреждения.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Жильцы московского дома, в котором проживал мужчина, задержанный по подозрению в зверском избиении годовалой девочки и ее трехлетнего брата, рассказали, что семья со стороны производила впечатление спокойной. По информации соседки, женщина и ее муж — бывшие воспитанники детдома. Никаких шумных компаний у них не видели, только раз гостил какой-то мужчина. Супругу задержанного видели гуляющей с новорожденным возле дома, но вообще и она, и ее старшие дети, появлялись на улице редко. Главу семейства только раз соседка видела пьяным.
«Пьяный он или плохо ему с сердцем, он лежал вот здесь на лестничной клетке. Мы вызвали полицию, полиция уже разбиралась. Что там с ним было — я не знаю… Никому совершенно он не угрожал. И вообще мы их не видели по подъезду. Мы утром ушли на работу, вечером пришли с работы, не видели ни их, ни детей», — сказала жительница дома.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, годовалая девочка находится в больнице с переломом черепа. У ее трехлетнего брата обнаружены множественные гематомы. По версии следователей, малышей избил отчим, когда его жена не вернулась домой в обещанное время. Собственного ребенка, которому всего несколько месяцев от роду, мужчина не тронул. Жена тоже подверглась избиению, когда пришла домой. Известно, что 21-летний задержанный ранее уже был судим за кражу и за угрозу убийством.
Читайте также
53%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?