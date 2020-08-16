Лукашенко заявил, что не пойдет на слом Белоруссии
Также глава республики крайне нелестно высказался о солдатах НАТО.
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Фото, видео: ТАСС / YAUHEN YERCHAK; Ruptlytv
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе митинга на площади Независимости в Минске заявил, что не позволит сломить его страну. Угрозу в этом направлении он усмотрел со стороны Североатлантического альянса.
«Нам предлагают солдат НАТО — чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет — без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства! Этому не бывать!», — заявил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии выступил против идеи перевыборов в стране. К такому развитию событий призывали его другие страны. Лукашенко заверил, что на новое голосование пришли бы одни «бандиты и урки».
Митинги в Белоруссии проходят ежедневно уже неделю. Сегодня акция протеста в центре Минска собрала более 200 тысяч человек. Ранее 5-tv.ru публиковал видео митингующих белорусов, снятое с высоты птичьего полета.
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