Пушков назвал причину вероятного поражения Лукашенко

|
Василий Заика
32

По словам сенатора, главные битвы сегодня разворачиваются в сфере информации.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram @alexey_pushkov

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале обозначил причину вероятного поражения президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, всему виной может стать слабость информационной политики.

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти. Главные битвы сегодня разворачиваются в сфере информации, которая является „кровью“, циркулирующей в артериях и венах общественного организма», — отметил Алексей Пушков.

Член Совета Федерации подчеркнул, что примитивизм в поддержке власти, умноженный на уход от волнующих общество острых тем, является верным рецептом информационного проигрыша оппозиции. Алексей Пушков выразил предположение, что именно данные обстоятельства «сослужат Александру Лукашенко плохую службу».

По мнению сенатора, с информацией низкого качества вершить политику на должном уровне невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самая массовая акция протеста в Белоруссии длилась около пяти часов.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:40
Японский танкер, севший на мель у берегов Маврикия, раскололся надвое — видео
9:35
Пушков назвал причину вероятного поражения Лукашенко
9:29
Как девочка! Мать пятерых детей Водянова в купальнике похвасталась идеальной фигурой
9:20
Один человек погиб в результате стрельбы на западе Москвы
9:16
Трамп подумает о возможности помилования Сноудена
9:07
Очевидцы сообщают о стрельбе с жертвами на западе Москвы

Сейчас читают

Не избежала пластики. Как с годами менялась внешность Валентины Легкоступовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок