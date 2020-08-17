Пушков назвал причину вероятного поражения Лукашенко
По словам сенатора, главные битвы сегодня разворачиваются в сфере информации.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram @alexey_pushkov
Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале обозначил причину вероятного поражения президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, всему виной может стать слабость информационной политики.
«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти. Главные битвы сегодня разворачиваются в сфере информации, которая является „кровью“, циркулирующей в артериях и венах общественного организма», — отметил Алексей Пушков.
Член Совета Федерации подчеркнул, что примитивизм в поддержке власти, умноженный на уход от волнующих общество острых тем, является верным рецептом информационного проигрыша оппозиции. Алексей Пушков выразил предположение, что именно данные обстоятельства «сослужат Александру Лукашенко плохую службу».
По мнению сенатора, с информацией низкого качества вершить политику на должном уровне невозможно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самая массовая акция протеста в Белоруссии длилась около пяти часов.
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