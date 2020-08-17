Названы позволяющие управлять смартфоном «секретные» коды

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Василий Заика
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По словам эксперта Павла Мясоедова, большинство MMI­-кодов являются универсальными и применяются как для Android, так и для iOS.

Названы позволяющие управлять смартфоном «секретные» коды

Фото: www.globallookpress.com /Stefan Boness/Ipon, via www.imag

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов в интервью агентству «Прайм» рассказал о «секретных» кодах, позволяющих управлять смартфоном. По его словам, определенный набор цифр, знаков «звездочка» и «решетка» — USSD-запрос — позволяет пользователю общаться с сервисным интерфейсом оператора связи.

«В ответ приходит необходимая информация для абонента. Таким образом можно уточнить баланс счета, сумму задолженности, отключить или подключить услуги, поменять тарифный план. Также оператор может идентифицировать пользователя при проверке», — рассказал Павел Мясоедов.

Эксперт добавил, что ряд кодов может быть полезен абоненту при отсутствии интернета или в условиях ограниченного времени. В частности, набор комбинации *#06# выдаст на дисплей информацию о серийном номере устройства — IMEI. Быстро выключить смартфон позволит сочетание *##7594##.

Провести сброс телефона к заводским настройкам можно набрав на экране команду ##7780##. Тем, кто неожиданно для себя решил стереть все имеющиеся SMS, следует ввести код #5376#.

Павел Мясоедов добавил, что большая часть «секретных» кодов является универсальной и применима к устройствам, работающим на Android и iOS. Несмотря на это, существуют и те, которые подходят только для «яблочных» устройств.

Команда *3001#12345# вызовет скрытое меню с данными о SIM-карте, мобильной сети, уровне сигнала. Код *#5005*7672# поможет узнать номер сервисного центра оператора связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как часто нужно перезагружать смартфон.

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