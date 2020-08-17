Возлюбленный Надежды Бабкиной показал, как выглядит после септопластики

Молодой ухажер Надежды Бабкиной внес ясность относительно своего здоровья и операции. 40-летний Евгений Гор сообщил подписчикам в Instagram, что чувствует себя отлично.

Певцу была исправлена носовая перегородка, чтобы избавить его от проблем с дыханием. Хирургическое вмешательство, по словам самого Евгения, прошло без осложнений

Instagram @evgeni_gor

В сторис своего микроблога Гор опубликовал утреннее селфи, и судя по фотографии, певец действительно легко перенес септопластику. На лице певца уже нет синяков и отечности.

«Чувствовать себя хорошо — такая отличная вещь», — подписал снимок возлюбленный Бабкиной.

Ранее партнер эстрадной певицы напугал подписчиков, опубликовав снимок из больницы. На фото Евгений лежит на больничной койке в компрессионных чулках, которые исключают образование тромбов после хирургических процедур.

Instagram @evgeni_gor

Фолловеры принялись задавать вопросы относительно случившегося и желать певцу скорейшего выздоровления. Дабы избежать недопонимания, сам Гор в комментариях ответил, что ему была сделана операция по исправлению носовой перегородки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фотограф Пугачевой показал Бабкину без ботокса и подтяжек.