Последствия стрельбы в Москве, где погиб дорожный рабочий, попали на видео

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Василий Заика
Эксклюзив 73

Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело сразу по трем статьям.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео последствий стрельбы во дворе жилого дома на улице Академика Анохина в Москве, где один дорожный рабочий был убит, а второй ранен. Инцидент произошел ночью 16 августа и попал в поле зрения камер наблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин в спешке ведут по двору раненого рабочего.

Следователи выяснили, что житель столицы учинил конфликт с «дорожниками», которые укладывали на придворовой территории асфальт. Рабочие якобы повредили принадлежащий ему внедорожник Toyota. Автовладелец рассвирепел, выхватил, предположительно, пистолет и по меньше мере пять раз выстрелил по оппонентам, после чего скрылся. В результате полученных ранений один из пострадавших скончался на месте, второй был доставлен в больницу.

Как сообщила 5-tv.ru помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Мария Карьгина, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

В настоящий момент идет розыск предполагаемого злоумышленника. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб в результате стрельбы на западе Москвы.

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