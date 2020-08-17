Момент падения бывшего чиновника Смольного в Петербурге попал на камеру

|
Василий Заика
Эксклюзив 64

Трагедия произошла утром 17 августа на улице Бутлерова в Калининском районе города.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Момент падения бывшего главы аппарата чиновника Смольного попал на камеру видеонаблюдения. Трагедия произошла рано утром 17 августа в Калининском районе Северной столицы.

Судя по кадрам, мужчина несмотря на ранний час был одет в деловой костюм. О том, что погибший оказался известным в Петербурге чиновником, стало известно после того, как правоохранители попали в квартиру мужчины.

54-летний Валентин Верещака в ноябре 2013 года вступил в должность зампреда главы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. Через несколько месяцев он возглавил аппарат вице-губернатора Михаила Мокрецова.

Ранее Верещака получил сомнительную известность после того, как в июле 2014 года на Невском проспекте был снят на камеру прохожими без штанов. Прибывшие на место медики диагностировали у него сотрясение мозга, ожоги верхних конечностей и гематомы.

Несколько месяцев назад Валентин Верещака занял должность временного директора компании по производству электронного оборудования ОАО «Авангард».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело бывшего чиновника Смольного нашли в Петербурге.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:07
Кто приглашен на свадьбу «звезды дискотек 90-х» Романа Жукова?
13:56
Момент падения бывшего чиновника Смольного в Петербурге попал на камеру
13:50
«Супружество — не для слабаков»: Агния Кузнецова показала редкие фото со свадьбы
13:41
Депутаты Госдумы поддержали выплаты в 10 тысяч рублей на детей в августе
13:34
Поклонники попросили Мадонну перестать уродовать себя
13:30
«Вы забыли, что такое плохо»: Успенская собрала команду для борьбы с хейтерами

Сейчас читают

Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок