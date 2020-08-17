Момент падения бывшего чиновника Смольного в Петербурге попал на камеру

Момент падения бывшего главы аппарата чиновника Смольного попал на камеру видеонаблюдения. Трагедия произошла рано утром 17 августа в Калининском районе Северной столицы.

Судя по кадрам, мужчина несмотря на ранний час был одет в деловой костюм. О том, что погибший оказался известным в Петербурге чиновником, стало известно после того, как правоохранители попали в квартиру мужчины.

54-летний Валентин Верещака в ноябре 2013 года вступил в должность зампреда главы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников. Через несколько месяцев он возглавил аппарат вице-губернатора Михаила Мокрецова.

Ранее Верещака получил сомнительную известность после того, как в июле 2014 года на Невском проспекте был снят на камеру прохожими без штанов. Прибывшие на место медики диагностировали у него сотрясение мозга, ожоги верхних конечностей и гематомы.

Несколько месяцев назад Валентин Верещака занял должность временного директора компании по производству электронного оборудования ОАО «Авангард».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело бывшего чиновника Смольного нашли в Петербурге.