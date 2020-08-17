Модель получила четыре года колонии за нападение на своего экс-любовника депутата Жигарева

Пресненский суд в Москве приговорил фотомодель Ольгу Синтюреву к четырем годам заключения за организацию нападения и кражу у бывшего любовника — депутата ЛДПР Сергея Жигарева. Вместе с тем девушке сделали отсрочку до достижения ее дочерью 14-летнего возраста, сообщили в пресс-службе суда. Отмечается, что сообщника Синтюревой Ибрагима Дудаева приговорили к аналогичному сроку.

По данным следствия, в 2018 году модель и ее сообщник похитили из сейфа Жигарева из номера отеля Marriott в Москве 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов (2 миллиона 850 тысяч рублей). Узнав о намерении депутата обратиться в милицию, девушка вызвала его на разговор в безлюдном месте. Жигарев предложил Синтюревой сесть к нему в машину. Во время разговора к автомобилю подбежал мужчина, открыл дверь и вытащил парламентария, после чего уехал на его авто вместе с девушкой. На следующий день депутат обвинил модель в хищении из его сейфа 22 миллионов рублей.

Позднее нападавший Ибрагим Дудаев, оказавшийся уроженцем Чечни, был задержан правоохранителями. В июле 2019 года Пресненский суд отправил Синтюреву на домашний арест.

Как сообщил в суде сосед фотомодели, девушка рассказывала ему лично, что наняла человека вскрыть сейф, ограбить и избить депутата.

Водитель же Жигарева заявил, что первой пропажу денег обнаружила горничная, которая утром пришла убираться и увидела, что на сейфе отсутствует дверь, а рядом лежит пачка американских долларов. Тогда депутат сообщил, что в сейфе было гораздо больше денег.

Другой водитель парламентария рассказал, что всего от сейфа было два комплекта ключей, один из которых был у Синтюревой. Сразу после хищения Жигарев пытался найти бывшую любовницу на работе, но там ее не оказалось. В результате ему удалось пересечься с ней лишь с третьей попытки. По словам водителя, депутат вместе с девушкой посидели в ее авто и затем Жигарев уехал. В день избиения Ольга звонила и искала депутата. А вечером он уже позвонил водителю и попросил забрать его из Боткинской больницы.

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