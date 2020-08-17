Глава Пермского края попросил Путина поддержать строительство моста через Каму
По словам Дмитрий Махонина построенная в 1967 году переправа — последняя оставшаяся в эксплуатации из четырех подобных, построенных ранее в стране.
Закрыть
Смотрите также:
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ВКонтакте / "Салон - Вагон: Пермь"; 5-tv.ru
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин попросил Владимира Путина поддержать строительство нового моста через Каму и включить проект в план модернизации магистральной инфраструктуры страны. Речь об этом зашла в ходе встречи, главы региона с президентом России, которая состоялась в режиме видеоконференции.
Махонин напомнил, что в 2023 году Пермь будет праздновать 300-летие с момента основания и в городе планируются масштабные изменения. При этом центральный мост через Каму был построен в 1967 году, и он последний оставшийся в эксплуатации из четырех подобных переправ, построенных в Советском Союзе.
«Конечно, большие пробки, большая загрузка, и мы бы мечтали, чтобы Вы дали поручение проработать вопрос и Министерству финансов, и Министерству транспорта, чтобы включили этот мост в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации и заложили бюджетное финансирование на 2025–2026 годы», — сказал глава региона.
Он отметил, что проект моста еще разрабатывается, но его концепция уже нарисована и «трассировка моста примерно понятна».
Владимир Путин пообещал, что даст необходимые поручения правительству для проработки вопроса на предмет источников финансирования.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Махонин был назначен исполняющим обязанности губернатора Пермского края в феврале 2020 года после того, как прежний глава региона Максим Решетников занял пост министра экономического развития РФ.
Читайте также
63%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?