Глава Пермского края попросил Путина поддержать строительство моста через Каму

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Светлана Александрова
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По словам Дмитрий Махонина построенная в 1967 году переправа — последняя оставшаяся в эксплуатации из четырех подобных, построенных ранее в стране.

Фото, видео: ВКонтакте / "Салон - Вагон: Пермь"; 5-tv.ru

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин попросил Владимира Путина поддержать строительство нового моста через Каму и включить проект в план модернизации магистральной инфраструктуры страны. Речь об этом зашла в ходе встречи, главы региона с президентом России, которая состоялась в режиме видеоконференции.

Махонин напомнил, что в 2023 году Пермь будет праздновать 300-летие с момента основания и в городе планируются масштабные изменения. При этом центральный мост через Каму был построен в 1967 году, и он последний оставшийся в эксплуатации из четырех подобных переправ, построенных в Советском Союзе.

«Конечно, большие пробки, большая загрузка, и мы бы мечтали, чтобы Вы дали поручение проработать вопрос и Министерству финансов, и Министерству транспорта, чтобы включили этот мост в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации и заложили бюджетное финансирование на 2025–2026 годы», — сказал глава региона.

Он отметил, что проект моста еще разрабатывается, но его концепция уже нарисована и «трассировка моста примерно понятна».

Владимир Путин пообещал, что даст необходимые поручения правительству для проработки вопроса на предмет источников финансирования.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Махонин был назначен исполняющим обязанности губернатора Пермского края в феврале 2020 года после того, как прежний глава региона Максим Решетников занял пост министра экономического развития РФ.

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