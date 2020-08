Автор хита «Раз-раз-раз, это хардбас» подал в суд на Little Big за плагиат

Автор вирусного хита «Раз-раз-раз, это хардбас», сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов подал в суд на коллектив Little Big за плагиат. В частности, музыкант утверждает, что творческий коллектив скопировал некоторые элементs его треков, которые он использовал в таких композициях как Pop on the top и «Слэмятся пацаны».

«В музыке срезан бас, читка, флоу, количество ударов в минуту — все идентично нашему», — сказал Толетов в интервью одному из YouTube-каналов.

Кроме того, музыкант настаивает, что Little Big заимствовала у его группы образ гопников и танцевальные движения, которые присущи только его коллективу. В итоге Толетов требует взыскать с популярной рейв-группы 11,7 миллиона рублей.

Это не первый раз, когда Little Big обвиняют в плагиате. Ранее юзеры нашли сходство некоторых треков коллектива с популярными песнями американской группы Black Eyed Peas. Так, по их мнению, такие композиции как Uno и Go Bananas очень сильно схожи с My Humps.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Little Big не оценили их новый клип.