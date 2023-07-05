Проклятье «Кармелиты»: почему Юлия Зимина не могла выйти замуж до 39 лет

В жизни артистки было несколько громких романов, но ни один из них не закончился свадьбой. В чем причина этого?

Главная звезда сериала «Кармелита» и популярная телеведущая Юлия Зимина смогла обрести женское счастье только в 39 лет. Многие мужчины желали быть с привлекательной актрисой, но ни один из них не вел ее к алтарю.

Все отношения Зиминой были страстными и, казалось, идеальными. Так, в начале карьеры знаменитость встречалась с актером Владимиром Череповским, с которыми познакомилась на съемках легендарной «Кармелиты».

Их чувства были яркими и сложными, а спустя полгода она увидела, что ее любимый является безответственным и ревнивым. Артистка не выдержала этого и разорвала болезненные отношения.

Кадр из к/ф «Кармелита», реж. Рауф Кубаев, 2005 г.

Затем у нее был роман с актером Максимом Щеголевым, который бросил семью ради Зиминой. Однако и их отношения были обречены: мужчина жаловался, что та уж слишком темпераментна: не умела слушать и запрещала общаться с детьми от предыдущего брака.

С 2013-го актрисе приписывали роман с тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом, в 2015-м она встречалась с серфингистом Андреем Карром. В том же году она родила дочь Симу, но кто отец ребенка — неизвестно до сих пор.

И лишь в 2020-м Зимина нашла того самого. Бывший боксер Денис Новиков отвел ее к алтарю и сделал счастливой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Буланова потратила пять миллионов рублей на свадьбу.