Звезда «Кармелиты» Денис Матросов разводится с женой после семи лет брака

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 524

Ольга больше не хочет жить в постоянных скандалах со знаменитым супругом. Сейчас пара судится из-за ребенка.

Звезда «Кармелиты» Денис Матросов разводится с женой после семи лет брака

Фото: Instagram* / denismatrosov

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Актер Денис Матросов разводится со второй женой Ольгой. Ранее уже ходили слухи о сложном периоде в их отношениях, но тогда пара старалась сохранить брак. Видимо, вылезти из череды скандалов не удалось. Теперь избранники решили поставить точку в отношениях.

Известно, что супруги прожили вместе около семи лет. В 2016 году у влюбленных родился сын Федор. Оба родителя обожают мальчика, поэтому их расставание особенно болезненно для каждой из сторон.

Однако в последнее время пара слишком много ссорилась и погрязла в недопонимании. Жить с нелюбимым мужчиной Ольга не захотела и в октябре подала на развод. Она попросила определить место жительство ребенка и алименты.

«Беседа между представителями сторон состоялась 14 ноября, на ней адвокат ответчика, Дениса Владимировича, заявил встречные исковые требования, также касающиеся общения с ребенком», — приводит слова Матросова издание StarHit.ru.

К слову, знакомство Ольги и Дениса было очень романтичным. Девушка была фанаткой актера и встретила его в театре после спектакля. Она подарила кумиру вязаные варежки, что очень тронуло Матросова. Он быстро влюбился в незнакомку.

Денису Матросову 49 лет, ранее он уже был женат. Зрителю актер известен благодаря роли в сериале «Кармелита». Также он снимался в сериалах «Две судьбы», «Профиль убийцы» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева беременна.

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