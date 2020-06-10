Звезда «Кармелиты» признался, почему бросил гражданскую жену и ребенка с особенностями развития

Популярный российский актер Максим Щеголев, прославившийся благодаря роли в сериале «Кармелита», называл истинную причину разрыва с Татьяной Солнцевой, на попечении которой остался их общий сын с особенностями развития.

В интервью Борису Корчевникову Щеголев признался, что ему было всего 20 лет в тот момент, когда возлюбленная сообщила о беременности. Вероятно, в силу молодости и наивности актер побоялся сразу вести девушку под венец. О страшном диагнозе сына пара узнала только спустя три года после его рождения.

«Мы не сразу поняли, что он особенный. Это произошло, когда ему было около трех лет. Изначально он был как все. Заметили только, когда поняли, что он не очень хочет говорить», — отметил Максим, добавив, что наследнику диагностировали легкую степень аутизма.

Говоря о причине разрыва, Щеголев сделал акцент на том, что ею точно не был ребенок. Виной всему — актриса Алла Казакова, покорившая сердце темпераментного Максима нежностью и обаянием.

«Причиной был ни в коем случае не мой сыночек, которого я очень люблю! Мой старшенький, мой первенец… Для меня он действительно особенный, но только потому что он — первый и все. Он физически невероятно здоров. У него фантастические математические способности! Мой пацан!» — рассказал актер.

Instagram @maximvale

Максим добавил, что в силу молодости в какой-то момент просто «рубанул с плеча», заявив Татьяне об уходе, совершенно игнорируя ее чувства. Ему хотелось эмоций и страсти, поэтому остальное не имело значения.

«Ты как бы берешь и разносишь все к чертям собачьим. Момент влюбленности очень эгоистичен. К сожалению, только по прошествии времени ты понимаешь, что вообще натворил. Момент разрушения не осознаешь. Это было непросто», — признался артист, подчеркнув, что сегодня, как и прежде продолжает поддерживать первую семью.

Известно, что в настоящий момент Максим Щеголев счастлив в отношениях с певицей Теоной Дольниковой. Пара воспитывает трехлетнего сына Лучиано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Ивановы-Ивановы» отказывался признавать дочь из-за измен супруги.