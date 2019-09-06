Домработница обвинила звезду «Кармелиты» Лекарева в домогательствах

Домработница дочери звезды сериала «Кармелита» Николая Лекарева обвинила актера в домогательствах, сообщает StarHit.
Бывшая модель по имени Наталья Васильченко выполняла работу по дому у Лолиты Зятковской — дочери Лекарева. По словам женщины, Зятковская сама предложила ей эту должность, узнав о ее трудном финансовом положении после возвращения из Франции. Через некоторое время выяснилось, что у Васильченко каким-то образом возник роман с 61-летним актером. Это при том, что Николай Лекарев всегда имел репутацию примерного семьянина и сейчас воспитывает внуков.
В подтверждение своих слов нынешняя домработница семьи даже предоставила кадры интимного характера, где она запечатлена с артистом. Сам же Лекарев факт любовной связи с Натальей Васильченко отрицает.
Более того, он поведал о неких нападках со стороны бывшей модели. По словам Николая Лекарева, женщина неоднократно пыталась его шантажировать возможными слухами об изнасиловании. И все это ради того, чтобы получить от него деньги.
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