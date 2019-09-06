Домработница обвинила звезду «Кармелиты» Лекарева в домогательствах

Домработница дочери звезды сериала «Кармелита» Николая Лекарева обвинила актера в домогательствах, сообщает StarHit.

Бывшая модель по имени Наталья Васильченко выполняла работу по дому у Лолиты Зятковской — дочери Лекарева. По словам женщины, Зятковская сама предложила ей эту должность, узнав о ее трудном финансовом положении после возвращения из Франции. Через некоторое время выяснилось, что у Васильченко каким-то образом возник роман с 61-летним актером. Это при том, что Николай Лекарев всегда имел репутацию примерного семьянина и сейчас воспитывает внуков.

В подтверждение своих слов нынешняя домработница семьи даже предоставила кадры интимного характера, где она запечатлена с артистом. Сам же Лекарев факт любовной связи с Натальей Васильченко отрицает.

«Я приехал к дочери, но ее не было дома. Наталья попросила меня помочь разобраться с пультом от кондиционера. Попросила, пока работаю, послушать, как она поет и играет. Потом уговорила позаниматься с ней актерским мастерством — хотела стать великой актрисой. А когда делала со мной селфи, неожиданно ко мне прильнула» , — цитирует издание актера.

Более того, он поведал о неких нападках со стороны бывшей модели. По словам Николая Лекарева, женщина неоднократно пыталась его шантажировать возможными слухами об изнасиловании. И все это ради того, чтобы получить от него деньги.

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